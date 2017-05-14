Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden, Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların beklendiği bildirildi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, akşam saatlerinde Samsun ve Ordu'nun iç kesimleri ile Amasya ve Tokat'ın kuzey ilçelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olmasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği uyarısında bulunuldu.