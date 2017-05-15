Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Finike ilçesi açıklarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Finike yat limanındaki 10 metrelik lüks teknesiyle denize açılan ve ismi öğrenilemeyen Alman turistin teknesinde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kıyıdan yaklaşık 2,5 mil kadar açılan turist, telefonla Finike Sahil Güvenlik Komutanlığı’ndan yardım talep etti. Bir müddet sonra yoğun dumanların çıktığı bölgeye doğru hareket eden ekipler, teknenin içerisinde bulunan turisti bota alarak son anda kurtardı.

Olayda Alman turistin kollarında küçük çaplı yanıklar meydana gelirken, alevlerin sardığı bot ise bir müddet sonra battı.