Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, ilçeye bağlı Aşdağul beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre L.D. (73) adlı şahıs bahçesindeki meyve ağaçlarını ilaçladığı sırada tarım ilacından etkilenerek zehirlendi. Yakınları tarafından Ortaköy İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılan talihsiz adam burada yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunması nedeniyle Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

