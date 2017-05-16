Türkiye’de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan istiridye mantarının yararları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilen, kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen mantara, İstiridye şeklinde olduğu için bu isim verilmiş. Mantar yetiştiricisi Mutlu Şahin “İki senedir bu işle uğraşıyorum. Yetiştirmesi biraz zahmetli ama çok lezzetli, çok sağlıklı. Protein miktarı kırmızı etten 2 kat daha fazla” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Rasime Demirel ise “Mantarların hücre yapısında, betaglukan adını verdiğimiz bir madde bulunmaktadır. Bu madde bizim sindirim sistemimizi her daim ayakta tutmaya yarar. Özellikle kanser hastaları, çevresel faktörlerden her türlü enfeksiyonu kapma eğilimdedirler. Bu yüzden mantarın tüketilmesi vücudu sürekli zinde tutar. Ama bir kere değil düzenli olarak tüketimi gerekir” dedi.
Kanserin düşmanı istiridye
16.05.2017 - 06:44 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 06:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçerdiği vitaminlerle kanser hastalarının enfeksiyon kapma riskini azaltan istiridye mantarı, et almakta zorlananlar için de güçlü bir protein deposu.
Etiketler : mantar,mantarın faydaları,kırmızı et,
473786 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473786.aspx
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