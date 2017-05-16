Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de yeni yeni mutfaklara girmeye başlayan istiridye mantarının yararları saymakla bitmiyor. Birçok hastalığa iyi geldiği ifade edilen, kavak ve kayın gibi ağaçların gövdelerinde yetişen mantara, İstiridye şeklinde olduğu için bu isim verilmiş. Mantar yetiştiricisi Mutlu Şahin “İki senedir bu işle uğraşıyorum. Yetiştirmesi biraz zahmetli ama çok lezzetli, çok sağlıklı. Protein miktarı kırmızı etten 2 kat daha fazla” ifadelerini kullandı. Doç. Dr. Rasime Demirel ise “Mantarların hücre yapısında, betaglukan adını verdiğimiz bir madde bulunmaktadır. Bu madde bizim sindirim sistemimizi her daim ayakta tutmaya yarar. Özellikle kanser hastaları, çevresel faktörlerden her türlü enfeksiyonu kapma eğilimdedirler. Bu yüzden mantarın tüketilmesi vücudu sürekli zinde tutar. Ama bir kere değil düzenli olarak tüketimi gerekir” dedi.