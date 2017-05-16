Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yanında yaklaşık 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 27 yaşındaki Erkan Akçay'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Erkan Akçay, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.