Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yanında yaklaşık 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 27 yaşındaki Erkan Akçay'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Erkan Akçay, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Otomobilin çarptığı genç hayatını kaybetti
16.05.2017 - 14:18 | Son Güncelleme: 16.05.2017 - 14:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da otomobilin çarptığı genç tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Canik ilçesi Çevre Yolu İşgem Kavşağı yanında yaklaşık 20 gün önce meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaya olarak yolun karşısına geçmekte olan 27 yaşındaki Erkan Akçay'a otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Erkan Akçay, kaldırıldığı özel bir hastanede yapılan müdahalelere rağmen bugün hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,samsun kaza,trafik kazası haberleri,
473910 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/473910.aspx
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