Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler’deki 15 Temmuz Şehitler Otogarı çevresinde devriye yapan Güven Timleri şüphelendikleri bir ticari taksiyi durdurdu. Taksideki müşterinin elinde tuttuğu poşeti inceleyen timler poşetten çıkanlar karşısında şaşkınlık geçirdi.

ÇOK SAYIDA TARİHİ ESER ELE GEÇİRİLDİ

Milliyet Gazetesi'nin haberine göre, poşetten Bizans dönemine ait 553 sikke, aynı dönemlere ait 4 tespih ve 3 adet renkli taş çıktı. Gözaltına alınan kişinin Kapalıçarşı’da dükkânının olduğunun anlaşılması üzerine buraya giden polisler arama yaptı. Arama sonucunda tarihi eser niteliğinde iki adet seramik kap, 50 mühür, 5 yüzük, ok ucu, haç ve bazı metal objeler bulundu.



