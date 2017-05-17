Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Orhangazi’de bir işletmede ızgara ustası olarak çalışan Arif Doğan (54), mesaiye gitmeyince, mesai arkadaşları kendisini merak etti. Arkadaşları, eşinden ayrıldığı ve yalnız yaşadığı belirlenen Arif Doğan’ın Arapzade Mahallesi’ndeki evine gitti. Telefonlara da cevap vermeyen Arif Doğan’a ulaşamayan işyeri çalışanları daha sonra ağabeyine durumu haber verdi. Kapıyı açan ağabeyi, Arif Doğan’ı odasında hareketsiz halde buldu. Eve gelen 112 ekibi şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Beyin kanamasından öldüğü tahmin edilen ızgara ustasının cenazesi Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

