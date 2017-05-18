Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, batı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzey kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle: 

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22 
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 20 
İzmir: Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri ile öğle saatlerinde il geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 
Adana: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30 
Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların; gece saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 16 
Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18 
Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 19 
Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel sağanak yağışlı 30 