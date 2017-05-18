Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, sahte kimlikle yakalandı. Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Subaşı Mahallesi'ndeki asayiş kontrolünde şüpheli bir otomobili durdurdu. Otomobilde bulunan kişi hakkında yapılan incelemede, kimliğin sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan zanlının, Afyonkarahisar'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan Hüseyin T. (29) olduğu ve örgütün şifreli haberleşme programı "Bylock" kullandığı belirledi. Hüseyin T, işlemlerinin ardından Afyonkarahisar'a gönderildi.