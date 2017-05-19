Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, TEM otoyolu Rüzgarlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine giden Mehmet Korkmaz idaresindeki 34 JM 9242 plakalı araç, yağmur nedeniyle aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Acıoğlu idaresindeki 34 KH 3588 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Acıoğlu idaresindeki araç bariyerlere çarparak takla attıktan sonra ters döndü. Diğer araç ise yaklaşık 20 metre ileride durabildi.

Takla atarak ters dönen aracın şoförü Ramazan Acıoğlu ve diğer sürücü Mehmet Korkmaz kazadan yara almadan kurtulurken, Acıoğlu idaresindeki araçta bulunan 2 ve 5 yaşlarındaki çocuklar Melih Buğra Küçükbenli, Melike Berra Küçükbenli ile Hacer Küçükbenli, Musa Küçükbenli ve Ayten Acıoğlu yaralandı.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan şahıslar daha sonra İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldılar.