Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon Havalimanından sabah saatlerinde yapılması gereken İstanbul ve Ankara uçak seferleri gerçekleştirilemedi.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.