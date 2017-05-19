Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon Havalimanından sabah saatlerinde yapılması gereken İstanbul ve Ankara uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Sisin etkisini kaybetmesinin ardından hava ulaşımının normale döneceği kaydedildi.
Trabzon'da hava ulaşımına sis engeli
19.05.2017 - 10:24 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 10:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon'da etkili olan sis nedeniyle hava ulaşımında gecikme yaşanıyor.
Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte etkili olan sisin görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Trabzon Havalimanından sabah saatlerinde yapılması gereken İstanbul ve Ankara uçak seferleri gerçekleştirilemedi.
Etiketler : Trabzon,
474788 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474788.aspx
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