Araban ilçesi kent merkezinde akşam saatlerinde kısa süreli yağan yağmurun ardından açan güneşle birlikte gökkuşağı çıktı. tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinden Hafif yağan yağmur sonrası güneşin açmasıyla çıkan gökkuşağı net bir şekilde gözlendi. Tarihi Raban Kale-i Zerrin’in hemen yanından çıkan kaleyi saran gökkuşağı muhteşem bir görüntü oluşturdu. Gözlerin pasını silen manzaraya hayran kalan vatandaşlar, eşsiz manzarayı fotoğraf makineleri ve cep telefonları ile kaydetti.
Tarihi kalede gökkuşağı resitali
19.05.2017 - 12:13 | Son Güncelleme: 19.05.2017 - 12:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep’in Araban ilçesindeki tarihi Raban Kale-i Zerrin üzerinde çıkan gök kuşağı, muhteşem görüntüsü ile gözlerin pasını sildi.
Etiketler : gökkuşağı,
474831 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/474831.aspx
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