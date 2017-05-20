Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücünün kullandığı 16 JAR 14 plakalı kamyonet, TEM Otoyolu İstanbul istikametinde seyrederken Serhat İ. idaresindeki 34 LP 2115 plakalı minibüsle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan ve bariyerleri yıkıp yol kenarındaki araziye ters devrilen kamyonetin sürücüsü aracında sıkışarak yaralandı.

Olay yerine çağrılan itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesi sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

Kazayı yara almadan atlatan minibüs sürücüsü Serhat İ. ise kamyonet sürücüsünün kendisini solladıktan sonra önüne kırdığını ve bu nedenle kazanın gerçekleştiğini iddia etti.

Otomobil yedek parçası taşıyan kamyonetten yola saçılan metal malzemeler itfaiye ekiplerince temizlendi.