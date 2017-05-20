Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Tersakan Çayı'nda balık avlamaya giden bir vatandaş, kayalıklarda bir erkek cesedi görünce durumu Fethiye Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, Şerefler Mahallesi'nde 14 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.