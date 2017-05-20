Alınan bilgiye göre, Tersakan Çayı'nda balık avlamaya giden bir vatandaş, kayalıklarda bir erkek cesedi görünce durumu Fethiye Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderilen cesedin, Şerefler Mahallesi'nde 14 Nisan'da evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki Veli Arslan'a ait olduğu tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Muğla'da kayıp kişi ölü bulundu
20.05.2017 - 09:58 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 09:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla’nın Dalaman ilçesinde bir buçuk ay önce evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 73 yaşındaki kişi, ölü bulundu.
Etiketler : muğla,kayıp,ölü bulundu,
475054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475054.aspx
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