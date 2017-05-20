Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güneydoğunun tahil ambarı olarak adlandırılan Şanlıurfa’da mercimek hasadı başladı. Çiftçiler mercimek hasadının başladığını belirterek, bu yılki mercimek veriminin bol yağış nedeniyle geçen seneki verimden daha fazla olduğunu söylediler.

Sıcak havada çalışan işçiler ramazan ayından önce tarladaki işleri bitirmeye çalışıyor. Sabahın erken saatinde işe başlayan işçiler, günün en sıcak olduğu saatte ise buldukları gölgelere sığınıp dinleniyor. Kısa süreli bir yemek ve çay molasının ardından yine mesaiye başlayan işçiler, yaklaşık 40 dereceyi bulan sıcak havanın altında çalışmaya devam ediyor.



Tarladaki tüm işlerini yoğun bir mesai ile bitirmeyi hedeflediklerini söyleyen çiftçi Aziz Başkurt, bu yılki mercimeğin veriminden memnun olduklarını dile getirerek, "Kasım ayında ektiğimiz mercimeğin bu ay verimini almaya başladık. Bizim 100 dönümlük tarlamız var. Eskiden tarlada tırpanlarla çalışıyorduk, bu da çok zor oluyordu ama şimdi imkanların iyileşmesiyle traktörün arkasına bağladığımız mercimek biçme makinesiyle yapıyoruz. Bu da bizim için çok rahat oluyor. Bu senenin verimi geçen seneye göre daha fazla. Geçen sene dönüm başına 450 ile 500 kilogram verim elde ederken bu sene dönüm başına 600 ile 700 kilogram gibi bir beklentimiz var. Bu artış bölgedeki düzenli yağışlardan kaynaklandı. Ramazan öncesi hasadı toplamazsak bayram sonrasına kalacağından hepsi bozulacak. Bu yüzden yoğun bir mesai harcayarak mercimekleri topluyoruz. Ramazan ayı başlamadan tüm işlerimizi bitirmeyi hedefliyoruz” dedi.



Yıllarca köyde tarım işiyle uğraştığını ifade eden Veysi Sana “Bu yılki mercimeklerin iyi ve bereketli olacağını umuyoruz. Şu an tam mercimeklerin hasat zamanıdır. Bu yüzden ramazan ayı gelmeden yoğun bir çalışmayla bıçak ve patos işlerimizi bitireceğiz. Çiftçilerin işleri çok zordur. Gerçi eskiden tarlada tırpanlar ile çalışıyorduk ve bu da çok daha zor oluyordu ama şimdi imkanların iyileşmesiyle traktörün arkasına bağladığımız mercimek biçme makinesiyle yapıyoruz. Bu da işimizi rahatlıyor. Çiftçiler olarak devletin desteklerine her zaman ihtiyaçlarımız var. Allah-ü Teala tüm çiftçilere bol mahsul nasip etsin” şeklinde konuştu.



Tarlada günlükçü olarak çalışan işçiler ise “Biz de burada günlük yevmiye karşılığında çalışıyoruz. Havaların sıcak olmasından dolayı işimiz biraz zor oluyor ama ekmek parası için bu zorluğa katlanmak zorundayız” ifadelerini kullandılar.

Sabahın erken saatinde işe başlayan işçiler, günün en sıcak olduğu saatte ise buldukları gölgelere sığınıp dinleniyor.