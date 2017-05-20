Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son Depremler! Erzincan'da deprem oldu Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, merkez üssü Erzincan’ın Işıkpınar köyü merkezli yerin 10 kilometre derinliğinde saat 14.05 sıralarında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokaklara çıktı. İlk belirlemelere göre depremde can ve mal kaybının olmadığı belirtildi