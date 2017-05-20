Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.06'da, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Ege Denizi'nde 4,3 büyüklüğünde deprem
20.05.2017 - 15:26 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi
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