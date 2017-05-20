Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ege Denizi'nde, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında 4,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesinin tespitine göre, saat 14.06'da, merkez üssü Muğla'nın Marmaris ilçesi açıkları olan 4,3 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 11,52 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.