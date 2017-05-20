Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı tatilinin hafta sonuyla birleşmesi, Kapadokya'daki otellerde doluluk oranını yüzde 100'e ulaştırdı.Göreme Açık Hava Müzesi, Paşabağı, Zelve Ören Yeri ve Uçhisar Kalesi olmak üzere tarihi ve turistik mekanlarda, 3 günlük tatil nedeniyle yoğunluk yaşandı. Araç sayısındaki artış, zaman zaman turistik merkezlerin çevresinde trafikte aksamalara neden oldu. Bazı boş arazilerin geçici otopark kullanılması için düzenleme yapıldı.Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki otellerde yüzde 100 doluluk oranı yakalandığını söyledi.

"Kısa süreli tatil için Kapadokya çok elverişli"

Turizmciler için 3 günlük tatilin sevindirici bir sonuç doğurduğunu aktaran Durmaz, "19 Mayıs bereketli geldi. Kapadokya'da ramazan ayı öncesi en yoğun günler yaşanıyor. Bölgenin genelinde yoğun ziyaretçi var. Bölgedeki, otellerde yüzde 100 doluluk oranı var. Bu çok sevindirici bir durum, bu kısa tatil turizmciler için ilaç gibi geldi." şeklinde konuştu.

Tatilini Kapadokya'da geçirmek için ailesiyle Ankara'dan geldiğini belirten Mehmet Kavun da bölgenin manzarasına hayran kaldığını, bir sonraki tatil programında yeniden Kapadokya'yı tercih edeceğini vurgulayarak, "Çocuklarla müzeleri gezdik. Kısa süreli tatil için Kapadokya çok elverişli bir merkez. Bir daha tatil olsa yine geliriz, burası çok güzel." dedi.