Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

WHO bu süre içinde 23 bin 5 yüz kişiye kolera mikrobunun bulaştığını belirtti. WHO'nun açıklamasında son bir gün içinde 20 kişinin koleradan öldüğü belirtilirken 3 bin 460 kişinin de kolera şüphesiyle kayıt altına alındığı ifade edildi.

WHO’nun Yemen temsilcisi Nevio Zagaria Cenevre’de gazetecilere yaptığı açıklamada, Yemen’deki kolera salgınının görülmemiş bir hızla yayıldığını belirterek, yıl sonuna kadar 250 bin kişinin koleraya yakalanabileceği uyarısında bulundu.

Zagaria, iki yıldır Husilerle Suudi destekli Arap koalisyonun desteklediği hükümet arasındaki savaş sebebiyle sağlık hizmetlerinin kesintiye uğradığı Yemen’de hastalığının önünün alınmasının oldukça karmaşık olduğunu belirtti.

Zagaria, insani yardım çalışanlarının ülkenin bir çok yerine giremediğini, bu yüzden kolera vakalarının kayıt edilenlerden çok daha yüksek olabileceğine dikkat çekti.