Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Başlamış Mahallesi yakınlarındaki tarla çalışan 11. sınıf öğrencisi İsmail Çolak’ın (17) üzerine yıldırım düştü. Çolak, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Çolak yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.