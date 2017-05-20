Edinilen bilgiye göre, Başlamış Mahallesi yakınlarındaki tarla çalışan 11. sınıf öğrencisi İsmail Çolak’ın (17) üzerine yıldırım düştü. Çolak, çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 ekiplerince Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırıldı. 17 yaşındaki lise 3. sınıf öğrencisi Çolak yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Tarlada çalışırken yıldırım çarpan liseli hayatını kaybetti
20.05.2017 - 23:05 | Son Güncelleme: 20.05.2017 - 23:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay’ın Erzin ilçesinde tarlada çalıştığı sırada üzerine yıldırım düşen lise öğrencisi hayatını kaybetti.
Etiketler : ismail çolak,
475254 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/475254.aspx
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