Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, merkez Zübeyde Hanım Caddesi Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre E. Y. idaresindeki 23 KA 949 plakalı otomobil, Trafik Şube Müdürünün içerisinde bulunduğu polis aracına çaptı. Çaptıktan sonra aracından inen sürücü E.Y., koşarak kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü şahıs, kovalamaca sonucu ara sokakta yakaladı.

Gözaltına alınan şahsın bir çok suçtan kaydının olduğu ve üzerinden ruhsatsız silah çıktığı öğrenildi.

İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen şüphelinin aracı da yapılan incelemenin ardından çekiciyle, otoparka çekildi.