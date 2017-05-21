Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin bir çok yerinde deniz sezonu açılırken, Van'da mayıs ayında kar sürprizi yaşandı. Dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yağmur sabahın erken saatlerinde belli bölgelerde yerini kar yağışına bıraktı. Van'ın Özalp ve Bahçesaray İlçesi'nde yoğun bir şekilde yağan kar yağışı zaman zaman trafiği aksatırken Van- Bahçesaray karayolu geçici olarak trafiğe kapandı. Yaklaşık 1 saat süren ve vatandaşlar da şaşkınlığa yol açan kar yağışı ilçe merkezi ve yüksek kesimleri beyaza bürüdü.