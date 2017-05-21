Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da yanaklarının sıkılmasından rahatsız olan engelli genç, boynuna “Yanak sıkmak 1 TL” yazısı asarak, durumu ticarete dönüştürdü. Yazıyı gören Batmanlılar, 1 TL vererek, yanaklarını sıktığı gence yoğun ilgi gösterdi. Batman'da 25 yaşındaki engelli genç Nurullah Pılgız, çevresi tarafından sürekli yanaklarının sıkılmasından rahatsız olunca, durumu ticarete dönüştürdü. Boynuna, “Yanak sıkmak 1 TL” yazısı asarak, cadde cadde, sokak sokak dolaşan Pılgız’a, kent halkı yoğun ilgi göstererek, 1 TL verip, yanaklarını sıktı. Batman'da kendisini tanımayan kimsenin olmadığını belirten Pılgız, “Gelen giden herkes bana olan sevgilerinden dolayı yanaklarımı çekiyor. Beni çok sıkıyorlar, yanaklarımın sıkılması hoşuma gitmiyor” dedi.



Nurullah'ı göğsünde yazı ile gören Sevban Sevkal, uzun süreden beri Nurullah'ı gördüğü yerde yanaklarını sıktığını ve kendisini çok sevdiğini belirterek, "Nurullah Batman'ın renkli simalarından biridir. Uzun süreden beri onu gördüğümde sürekli yanaklarını sıkıyorum. Fakat kendisi bundan çok rahatsız oluyor. Artık bu işi ticarete dökmüş gibi görünüyor. Bugün onu bu yazı ile görünce şok oldum. Biz de artık bundan sonra yanağını sıkmak istediğimizde para vereceğiz" diye konuştu.



İshak Gün ise, Nurullah'ın fenomen biri olduğunu ve insanların kendisini sevdiği için şakalaştığını ifade ederek, "Nurullah insanların bu sevgisinden rahatsız olmuş olacak ki, böyle bir yönteme başvurmuş. Burada bence rahatsızlığını dile germeye çalışmış ve Nurullah'ın başvurduğu bu yöntem umarım insanlar tarafından dikkate alınır" şeklinde konuştu.