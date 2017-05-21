Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın merkez Kayapınar ilçesinde bulunan ve yöresel kıyafet ile gelinlik üretimi ve satışı yapan Mezopotamya Modaevi, açılış için kente 5 Rus manken getirdi. Açılış öncesinde kentin tarihi ilçesi Sur’u gezen ve UNESCO Dünya Kültür Miras’ı listesinde bulunan binlerce yıllık surlara çıkan mankenler, vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Vatandaşlar, mankenlerle fotoğraf çektirmek için birbirleriyle kıyasıya yarıştı. Tarihi Ongözlü Köprü’yü de gezen mankenler, burada davul zurna eşliğinde halay çekti. Mankenler, daha sonra ise, modaevinin açılışı için düzenlenen defilede boy gösterdi.

“Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz”

Modaevinin sahibi Mehmet Kaymak, tarihi değerleri ön plana çıkarmak istediklerini belirterek, “Güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz için verimli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Memleketimiz şu an huzurlu ve bu süreç inşallah böyle devam eder” dedi.

“Diyarbakır insanı çok şanslı”

Defile için gelen Rus mankenlerden Marina Nasedkina, Diyarbakır insanlarının çok şanslı olduğunu ifade ederek, “Kentte yaşanan olaylar çok üzücü bir konu. Bunun için biz çok üzülüyoruz. Keşke böyle olmasaydı. İnsanlar keşke bunu yaşamasaydı. Şu an burası çok huzurlu. İnsanlar dışarıda geziyor. Terör bitti gibi. Artık hiçbir zaman olmayacağını düşünüyorum” diye konuştu.