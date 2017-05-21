Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Samsun'un Canik içesi Kuzeyyıldızı Mahallesi çevre yolu üst geçit altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Avıncı idaresindeki 06 FKU 06 plakalı otomobil, Asım Azal idaresindeki 55 AAZ 61 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan Şükriye Atsan (62) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.