Kaza, Samsun'un Canik içesi Kuzeyyıldızı Mahallesi çevre yolu üst geçit altındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ramazan Avıncı idaresindeki 06 FKU 06 plakalı otomobil, Asım Azal idaresindeki 55 AAZ 61 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada yaralanan Şükriye Atsan (62) 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Samsun'da feci kaza: 1 yaralı
21.05.2017 - 21:24 | Son Güncelleme: 21.05.2017 - 21:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Etiketler : Samsun,kaza,
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