Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Yüreğir İlçesi Akdeniz Mahallesi 391 sokakta bulunan kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sergen Z. Akrabası Cem Z. ile kahvehanede beraber oturan Sezgin K., Fırat, K. ve Suat B. arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Kavganın büyümesiyle, Cem Z. pompalı tüfekle ateş açtı. Daha sonra silahlı kavga kahvehane dışına kadar çıktı, iki grupta birbirine karşılık vermeye başladı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olayda yaralanan 5 kişi kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Öte yandan 2 kişinin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Yaralılardan Cem Z. tedavisinin ardından, gözaltına alınırken, polis olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.