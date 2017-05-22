Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Adana’dan Kastamonu’nun Devrekani ilçesine tarım arazilerinde çalışmaya gelen tarım işçileri, akşamüzeri yedikleri yemekten bir süre sonra rahatsızlandılar. 112 Acil Sağlık ekipleri, mide bulantısı ve baş dönmesi şikayetiyle, yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle Engin Demirok (43), eşi Suriye uyruklu Hanaa Alahmad (29), çocukları E.D. (9), M.D. (15), Z.D. (12), C.D. (18), D.D. (2) ve A.D.'yi (13) Devrekani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada ilk müdahaleleri yapılan aile, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. Ailenin, akşamüzeri iş bitiminin ardından pişirdikleri tavuğu yedikleri ve bir süre sonra da rahatsızlandıkları öğrenildi.