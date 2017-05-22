Edinilen bilgiye göre, Yavuz Sultan Selim Ortaokulunda meydana gelen olayda, kantinden ayran alarak içen 15 ortaokul öğrencisi, kusma ve bulantı şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavileri yapılan ve hayati tehlikeleri bulunmadığı belirtilen öğrenciler taburcu edildiler. Olayın ardından İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerince öğrencilerin zehirlenmesine neden olan ayranlardan numune alınarak gerekli tespitlerin yapılacağı belirtilirken, polis ekipleri tarafından geniş çaplı adli soruşturma başlatıldı.
İçtikleri ayrandan zehirlendiler
22.05.2017 - 12:02 | Son Güncelleme: 22.05.2017 - 12:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik’in Bozüyük ilçesinde çok sayıda ortaokul öğrencisi içtikleri ayrandan zehirlendikleri iddiasıyla hastaneye kaldırıldı.
Etiketler : bilecik,ayran,haberler,zehirlenme,
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