Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, sabah saatlerinde Malatya-Çelikhan karayolu Kozluk mevkiinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 02 HA 065 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Diğer sürücülerin durumu sağlık ekiplerine bildirmesi üzerine bölgeye ambulanslar sevk edildi. Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama-kurtarma ekipleri de kaza yerine gelerek uçurumdan yuvarlanan araçtaki yaralıların çıkartılmasını sağladı.

Sürücü Murat Kaya, Raziye Mecit, Hasan Karakaş, Melike Demet Karakaş ve Mustafa Karakaş ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.