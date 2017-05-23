Düzce’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları artarak devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şubesi ekipleri uzman erbaşlarla birlikte sahada kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkiler ile uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk alanlarda arama tarama yaptılar. Uzman erbaşlar karada arama tarama faaliyetlerine devam ederken Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ ve bağlı ekiplerinde bulunan rütbeli personeller ise havadan drone yardımı ile görüntü almaya çalıştılar. Ormanlık ve sık otlarla kaplı alanların üzerine indirilen dronelerden yasa dışı ekilen uyuşturucu maddelerin görüntüleri alınmaya çalışıldı.
Uyuşturucu ile mücadelede drone dönemi
23.05.2017 - 11:44 | Son Güncelleme: 23.05.2017 - 11:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şubesi ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında kenevir ekimlerine karşı havadan drone ile tarama yaptı.
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476006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476006.aspx
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