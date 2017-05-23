Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Düzce’de uyuşturucu ile mücadele çalışmaları artarak devam ediyor. Bu çerçevede Düzce İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile KOM Şubesi ekipleri uzman erbaşlarla birlikte sahada kenevir bitkisi başta olmak üzere yasa dışı ekimi yapılan bitkiler ile uyuşturucu kullanımının yoğun olduğu metruk alanlarda arama tarama yaptılar. Uzman erbaşlar karada arama tarama faaliyetlerine devam ederken Merkez İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Bahadır Karadağ ve bağlı ekiplerinde bulunan rütbeli personeller ise havadan drone yardımı ile görüntü almaya çalıştılar. Ormanlık ve sık otlarla kaplı alanların üzerine indirilen dronelerden yasa dışı ekilen uyuşturucu maddelerin görüntüleri alınmaya çalışıldı.