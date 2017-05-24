Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgileye göre kaza, gece saatlerinde Tosya ilçesi okul kavşağında meydana geldi. Hastane kavşağından ilçe merkezine seyir halinde olan Süleyman S. idaresindeki 38 AR 292 plakalı otomobil ile Semra S.'nin kullandığı 18 AB 187 plakalı otomobil, okul kavşağında çarpıştı.

Meydana gelen trafik kazasında çarpışmanın etkisi ile 38 AR 292 plakalı otomobil takla atarak sırtüstü yolun ortasında kaldı. Otomobil içinde sıkışan sürücü çevredeki vatandaşların yardımı ile araçtan çıkarılarak olay yerine gelen ambulansla diğer araç sürücüsü Semra S ile birlikte Tosya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası Kastamonu Caddesi araç trafiğine kısa süreli kapandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.