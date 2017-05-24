Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Bir daha asla elimi kullanabileceğimi sanmıyordum” diyen 43 yaşındaki Carlos Mariotti dünyanın en mutlu insanlarından biri.. Geçtiğimiz yıl iş makinesine elini kaptırdığı için parmakları paramparça olan adama doktorlar sıra dışı bir tedavi uyguladı.

Sol eli midesine dikilen adam 2 ay boyunca bu şekilde hayatına devem etti. Kaz asonrası hastaneye geldiğinde parmaklarını kaybetmiş, elinin iç kısmında ise doku kalmamış olan Carlos Mariotti’nin midesine dikilen elinde dokular yeniden oluştu.

Şu anda sanki bir boksör eldivenini andıran şekliyle baş parmağının bir kısmı ve dört parmağının yerine geçen bir parça sayesinde Carlos artık günlük işlerini yerine getirebiliyor.

Yazı yazabiliyor, dişlerini fırçalayabiliyor, rahatça giyinebiliyor hatta el süpürgesiyle temizlik işlerini de halledebiliyor.