Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 17 Mayıs akşamı Çıkrıkçı Mahallesi’nde H.Ç.’ye ait 37 koyun ağıldan çalındı. Ağıl sahibinin ihbarı üzerine jandarma hemen araştırma başlattı. Balıkesir il Jandarma Alay Komutanlığı ekiplerinin istihbarat çalışmaları neticesinde koyunlar dün akşam saatlerinde satılmak üzereyken zeytinlikte bulundu. Olayla ilgili M.T. ve H.G. isimli kişiler yakalandı. Koyunlardan 12 tanesinin ise kesildiği tespit edildi. Zanlılar adliyeye sevk edilirken, koyunlar sahibine teslim edildi.