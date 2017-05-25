Alınan bilgiye göre, Adana'dan Bitlis'e giden Yusuf Sayan (51) idaresindeki 01 EEV 84 plakalı otomobil, Bitlis-Siirt karayolunda şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile Bedriye (55), Hamza ( 77) ve Nazlı Sayan (15) yaralandı. Siirt Belediyesi itfaiye görevlileri, UMKE ve 112 Acil Servis ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarılan yaralılar, Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı Hamza Sayan'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Siirt'te feci kaza, yaralılar var
25.05.2017 - 13:29 | Son Güncelleme: 25.05.2017 - 13:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te meydana gelen trafik kazasında biri ağır 4 kişi yaralandı.
Etiketler : siirt,siirt kaza,trafik kazası,haberler,
476582 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/476582.aspx
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