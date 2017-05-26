Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza,bugün saat 05.00 sıralarında Mithatpaşa Caddesi Orgeneral Eşref Bitlis yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Balçova yönünden Üçkuyular istikametine seyir halinde olan Halil Bülent Orhan idaresindeki 35 DEG 13 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halinde bulunan 2 ticari taksiye çarptı. Çarpma sonucu Orhan ve ticari taksi sürücüsü Tolga Yaşar Aktolga ağır yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine olayı ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralılar 9 Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.