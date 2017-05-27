Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

23 Şubat 2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Payasli uzman çavuş Yetkin Ersan'ın ismi, Payas Belediyesi ve İstiklal mahalle Muhtarı Bahri Özdemir'in girişimiyle Hatay Büyükşehir Belediye meclisine verilen önerge doğrultusunda Payas'taki Topraktepe Caddesine verildi. Caddenin ismi Şehit Yetkin Erşan Caddesi olarak değiştirildi.