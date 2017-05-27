23 Şubat 2016 yılında Diyarbakır Sur ilçesinde terör örgütü PKK mensuplarına yönelik operasyonda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Payasli uzman çavuş Yetkin Ersan'ın ismi, Payas Belediyesi ve İstiklal mahalle Muhtarı Bahri Özdemir'in girişimiyle Hatay Büyükşehir Belediye meclisine verilen önerge doğrultusunda Payas'taki Topraktepe Caddesine verildi. Caddenin ismi Şehit Yetkin Erşan Caddesi olarak değiştirildi.
Şehidin ismi caddede yaşatılacak
27.05.2017 - 10:05 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 10:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hataylı şehit uzman Çavuş Yetkin Ersan'ın ismi doğum yeri olan Payas'ta bir caddede yaşatılacak.
Etiketler : hatay,şehit,
477039 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477039.aspx
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