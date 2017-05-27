Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre,Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suriye uyruklu B.K. isimli şahsın Gaziantep’ten uyuşturucu temin ettiği ve Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde sattığı istihbaratı üzerine hemen harekete geçti.Ceylanpınar Telhamut çadırkenntte kaldığı çadırda yapılan aramalarda 2 bin 389 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.Çardırkentte yakalanan B.K. isimli şahıs ise Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.