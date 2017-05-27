Edinilen bilgiye göre,Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Suriye uyruklu B.K. isimli şahsın Gaziantep’ten uyuşturucu temin ettiği ve Ceylanpınar ve Viranşehir ilçesinde sattığı istihbaratı üzerine hemen harekete geçti.Ceylanpınar Telhamut çadırkenntte kaldığı çadırda yapılan aramalarda 2 bin 389 uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirildi.Çardırkentte yakalanan B.K. isimli şahıs ise Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.
Şanlıurfa’da uyuşturucu operasyonu
27.05.2017 - 12:55 | Son Güncelleme: 27.05.2017 - 12:55
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’nın Viranşehir ve Ceylanpınar ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 1 kişi adliyeye sevk edildi.
Etiketler : Şanlıurfa,Viranşehir,Ceylanpınar,haberler,
477079 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/477079.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER