Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün  Kalecik ilçesinde devrilmesi sonucu meydana gelen kazada yaralanan 7 kişi  Kırıkkale'ye getirildi. 
 
Kazada yaralanan Aytaç Çağlar Fakı, Buket Fakı, Yakup Özer, Nazmiye  Buyuran ve Fatma Ebru Bordanacı Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi  Hastanesinde, Semcan Özsoy ile Nuran Urgancı da Yüksek İhtisas Hastanesinde  tedavi altına alındı. 
 
Yaralılardan Aytaç Çağlar Fakı, gazetecilere yaptığı açıklamada,  Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi.
 
Kaza anı hakkında bilgiler veren Fakı, şunları anlattı:
 
"(Otobüs şoförü) Büyük ihtimal uykusuzluk vardı. Saat 03.30'da mola  verdik. Sonra uyumuşum. Kaza yaptığımız yer dümdüz bir yol. Yani kaza yapılacak  bir yer değildi. Herkesin tahmini otobüs şoförünün uyuduğuydu. Eğer şoför uyumasaydı belki  bu 8 kişi ölmeyecekti. Ben bu hastanede olmayacaktım. Eşim sınava girecekti, ben  geri dönecektim. Otobüs şoförü büyük ihtimalle yolu bilmiyordu. Başka bir ilin  otobüs şoförüydü. Çünkü birkaç kere yolu kaçırıp tekrar geri gelerek döndüğümüz  oldu. Firmalardan isteğimiz, yolları bilen şoförleri otobüslere versinler ki bu  acıları yaşamayalım. Her otobüste bir yedek şoför olsun. Ben burada eşimi  bekliyorum. Belki eşim buradan Ankara'ya sevk edilecek. Allah bu acıyı kimseye  yaşatmasın. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum."
 
Kastamonu'dan Ankara'ya giden yolcu otobüsünün, Kalecik ilçesinde  devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi hayatını kaybetmiş, 34  kişi yaralanmıştı.