Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin merkezli düzenlenen FETÖ operasyonunda haklarında tutuklama kararı bulunan 10 kişiden 7'si gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı. Alınan bilgiye göre, Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, halen görevde olan ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevden ihraç edilen sağlık çalışanlara yönelik, örgütün kriptolu haberleşme programı byLock kullandıkları iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. Mardin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mardin ve Ankara'da bazı adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan 7 zanlı, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Soruşturma kapsamında 3 kişinin yakalanma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.