Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Gaziosmanpaşa Mahallesi’ne dün saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evli 2 çocuk annesi 29 yaşındaki D.Ö. adlı kadın girdiği bunalım sonucu ilaç içerek intihara kalkıştı. Kadın, kendisi ölünce 75 günlük kızı A.A.Ö.’ye kimsenin bakamayacağını düşünerek içtiği ilacı bebeğin mamasına katarak yedirdi. Eve gelen E.Ö., eşini ve bebeğini baygın halde buldu. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Özel hastaneye kaldırılan 56 günlük bebek acil serviste hayatını kaybetti. Anne D.Ö. hastanedeki tedavisinin ardından Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Suçunu itiraf ettiği öğrenilen genç kadın bugün çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.