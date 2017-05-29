Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beyin gelişiminden öğrenme yeteneğine kadar birçok etkisi var renklerin. Bu etkiyi göz önünde bulunduran Filli Boya “Çocuklarda Renk Etkisi” adlı koleksiyon hazırlamış. Bu hazırlığı da psikologlar eşliğinde gerçekleştirmiş. Uzman Psikolog Ayben Ertem ile hazırlanan renk koleksiyonu, yeni doğan çocuktan, üniversite öğrenimine kadar uzanan bir yelpazeyi içeriyor.



Hiperaktif çocuğa sakin renk

Bebekler, kendilerini yoğun sarının olduğu bir odada tedirgin hissederken, mavi ve yeşil ile kombinlenmiş sarı odada huzurlu hissedebiliyor. Özel çocuklar için de renk tercihi çok önemli. Öğrenme güçlü çeken ve hiperaktif çocukların odaları için canlı renklerin yanı sıra soğuk renkler kullanılabilir.



Okul öncesine sıcak tonlar

Okul öncesi ile lise ve ergenlik dönemi için seçim farklı olmalı. Okul öncesi çocuklar için daha sıcak tonlar tercih edilmeli. Lise ve ergenlik dönemindeki gençlerde daha soğuk renkler kullanılmalı. Bebek 0-2 yaş döneminde sadelik önemli. 3-6 yaşa gelindiğinde canlı renkler ve pastel tonlar kullanılabilir. 6-9 yaş aralığında dikkat, öğrenme ve uyku üzerinde etkili olduğu için çok uyarıcı olmayan renkler kullanılmalı. Marka, bu konuda danışmanlık da veriyor.