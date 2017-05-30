Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğlu Murat Gönül panik içinde kapıdan fırlayarak 7 yıllık komşuları Nursel ve Kemal Candar çiftine haber verdi. Temel Yaşam Desteği Eğitimi alan Candar çifti hemen 112’yi aradı, ardından Gönül’ün evine gitti. Çift, nabzı duran adam 112 Acil Sağlık ekipleri gelene kadar sürekli kalp masajı yaptı. Daha sonra hastaneye kaldırılan adamın kalbi tekrar çalıştırıldı. Sağlığına kavuşan Gönül taburcu edilirken, “Komşu komşunun hem külüne, hem de kalp masajına muhtaç” dedi. Eşi ile birlikte, komşularını kurtarmanın mutluluğunu yaşayan Candar ise “Bir insanı hayata döndürmek kadar güzel bir şey yok” ifadelerini kullandı.