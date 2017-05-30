Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünyada her yıl 31 Mayıs Dünya Sigarasız Günü çerçevesinde çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Sigara bağımlılığına dikkati çekmek için ilan edilen bu tarihte bazıları da hayatlarının en büyük pişmanlığını yaşıyor. Henüz çok gençken tanıştıkları sigaranın hayatlarını karartacağından habersiz "Bir iki defa içer yaşlanınca bırakırım" diyen ancak bu bağımlılık nedeniyle sağlıklarını kaybederek işlerini yapamaz hale gelenler, şimdi gençlere "Sigaradan uzak durun" çağrısında bulunuyor.



Bu çağrının en büyük sebebi ise sigara içenlerde görülen, kol ve bacakta atardamar tıkanıklığı yapan buerger hastalığı nedeniyle ayakların ya da parmakların kesilmesi.



35 yıl içti, iki ayağı kesildi



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde tek başına yaşayan ve Meteoroloji Müdürlüğünde çalışan 47 yaşındaki Zafer Çoban'ın hastalık nedeniyle iki ayağı da kesildi. Yaklaşık 35 yıldır sigara içtiğini belirten Çoban, şöyle devam etti:



"İlk baş parmağım kesildi. Ardından bacağa sardı. Diğer ayağa da sıçradı. Hastalığın tedavisi sırasında yine sigara içmeye devam ettim. O daha da ilerletti. İki ayağım da kesildi. Ayaklarda önce uyuşma başlıyor. Damarlara kan gitmediği için kangren oluşuyor ve ayağınıza basamıyorsunuz. Günlerce ağrı çekiyorsunuz ve ayak kesiliyor. Gençler de bunları yaşamamaları için sigarayı bıraksın. Yoksa benimle aynı pozisyona gelirler."



Kepez'de Özgürlük Mahallesi'nde yaşayan ve hastalık nedeniyle sağ ayağı diz üstünden sol ayağının da parmakları kesilen 65 yaşındaki Osman Çark ise mahallesinin adının tersine evinde tutsak bir şekilde yaşamını sürdürüyor.



Ayağı kesildiği için evinden çok fazla çıkamayan Çark, 50 yıldır sigara içtiğini söyledi. Gençlere "İçmeyin" çağrısı yapan Çark, "Benim halim ortada. Ayaklarım kesildi. Eşim ve çocuklarım sağ olsun bakımımı yapıyorlar ama kendi ihtiyaçlarımı kendim görmek isterdim." dedi.



Çocukken "Toprak yemeyi bıraksın" diye sigara içirmişler



Muratpaşa ilçesinin Etiler Mahallesi'nde yaşayan 54 yaşındaki Demir Özağaç da hastalık nedeniyle bir ayağının parmağının kesildiği diğer ayağının da diz üstünden kesildiğini aktardı.



Protez ayak kullandığını ve güvenlik görevlisi olarak çalıştığını vurgulayan Özağaç, şunları söyledi:



"6 yaşında sürekli toprak yediğim için çevremdekiler 'Sigara içerse toprak yemeyi bırakır' demişler. Bana sigara içirmişler. Böylelikle çocuk yaşlarda sigara içmeye başladım. Günde 3 paket sigara içen bir tiryaki haline geldim. Ayağımdaki karıncalanmalar dolayısıyla hastaneye gittim. Gençlere ve çocuklara en büyük tavsiyem sigaradan uzak durun. Göz göre göre kendiniz yok etmeyin. Hayatınızı karartmayın. Yılları geri verseler ağzıma sigara koymam."



Hastalığın tedavisi sigarayı bırakmak



Atatürk Devlet Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Bölümünden Uzm. Dr. Vural Özcan, sigara kullanımının uzuv kaybının en büyük sebeplerinden olduğuna işaret etti. Sigaraya karşı alınan bütün önlemlere rağmen hala "buerger hastalığı" nedeniyle uzuv kayıpları yaşandığına dikkati çeken Özcan, 15 yılda sadece kendisinin yaptığı ameliyatlarda 20 hastanın uzvunu kaybettiğini ifade etti. Hastalığın bilinen tek sebebinin sigara olduğuna işaret eden Özcan, "Damar cerrahisi ameliyatla ya da ilaçla bu hastalığın tedavisi sağlanamıyor. Sigarayı içmeye devam ettiği sürece önce parmaklardan başlayıp bütün bacağı hatta kolları kaybeden hastalarımız var." dedi.



Hastalığın en büyük tedavisinin sigarayı bırakmak olduğunu vurgulayan Özcan, sigara bırakıldığı takdirde hastalığın ilerlemesinin durdurulabildiğini kaydetti.