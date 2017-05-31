Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ramazan ayının başlamasıyla birlikte tüm Türkiye iftar ve sahur programlarına kilitlendi. Hal böyle olunca, programları sunan hocaların Ramazan ayı boyunca aldıkları para da merak konusu oldu.

Habertürk Gazetesi'nden Mustafa Doğan, bu konuyla ilgili yaptığı haberde hocaların Ramazan Ayı boyunca programlardan aldığı ücretleri okuyucuylarıyla paylaştı.



HATİPOĞLU, LİSTENİN BAŞINDA YER ALDI

ATV ekranlarında Ramazan boyunca ekrana gelen Nihat Hatipoğlu 600 bin lira alırken onu, 400 bin lirayla Kanal D'de program yapan Mustafa Karataş ve 150 bin lirayla Star TV çıkan Fatih Çıtlak takip ediyor.