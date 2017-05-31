Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada valiz içerisine saklanmış sahte para yapımında kullanılan 3 bin 371 banknot kağıt, sargı bezine sarılı 2 tentürdiyot, 4 koli bandı, 1 şırınga, 2 eldiven ele geçirildi.

Araçtaki Y.D. ile Fransa uyruklu S.K. ve Kamerun uyruklu N.M. gözaltına alındı.

Olay yerinden farklı bir araçla uzaklaştığı tespit edilen C.A. da ekiplerce yakalandı.