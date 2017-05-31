Aydın Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, Güzelçamlı Mahallesi'nde bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada valiz içerisine saklanmış sahte para yapımında kullanılan 3 bin 371 banknot kağıt, sargı bezine sarılı 2 tentürdiyot, 4 koli bandı, 1 şırınga, 2 eldiven ele geçirildi.
Araçtaki Y.D. ile Fransa uyruklu S.K. ve Kamerun uyruklu N.M. gözaltına alındı.
Olay yerinden farklı bir araçla uzaklaştığı tespit edilen C.A. da ekiplerce yakalandı.