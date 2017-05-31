Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Aydın Mahallesi'ndeki evinden 5 kilometre uzaklıktaki fırına iftar pidesi almaya giden Muharrem Özdağ yönetimindeki 06 JRB 44 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sait Karaoğlu yönetimindeki 06 JMC 30 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Özdağ ve Karaoğlu yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Özdağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sait Karaoğlu ise ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.