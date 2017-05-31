Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Aydın Mahallesi'ndeki evinden 5 kilometre uzaklıktaki fırına iftar pidesi almaya giden Muharrem Özdağ yönetimindeki 06 JRB 44 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sait Karaoğlu yönetimindeki 06 JMC 30 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Özdağ ve Karaoğlu yaralandı.
Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Muharrem Özdağ, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Sait Karaoğlu ise ilk müdahalesinin ardından Ankara'ya sevk edildi.
İftar pidesi almaya giderken kazada öldü
31.05.2017 - 21:30 | Son Güncelleme: 31.05.2017 - 21:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'nın Kahramankazan İlçesi'nde, kavşakta iki otomobilin çarpıştığı kazada, fırına iftar pidesi almaya giden 80 yaşındaki Muharrem Özdağ öldü, diğer sürücüsü Sait Karaoğlu ise ağır yaralandı.
Kaza, saat 17.30 sıralarında Kahramankazan İlçesi Kumpınar Mahallesi yol ayrımındaki kavşakta meydana geldi. Aydın Mahallesi'ndeki evinden 5 kilometre uzaklıktaki fırına iftar pidesi almaya giden Muharrem Özdağ yönetimindeki 06 JRB 44 plakalı otomobil, kavşaktan dönüş yapan Sait Karaoğlu yönetimindeki 06 JMC 30 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücüler Özdağ ve Karaoğlu yaralandı.
Etiketler : ankara,
478181 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/478181.aspx
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