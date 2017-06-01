Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Muğla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Rıza Murat Himoğlu, ameliyatı gerçekleştiren Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalında görevli Prof. Dr. Nazım Karalezli, Başhekim Ümit Başar Semiz, hastayı ziyaret ederek geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Karalezli, kazada sol eli kopan Sarman'ın Fethiye'deki ilk müdahalesinin ardından kopan eliyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi eğitim ve Araştırma Hastanesine getirildiğini anımsattı. 6 kişilik ekiple yaklaşık 8 saat süren ameliyatın ardından hastanın sol elinin yerine dikildiğini belirten Karalezli, "İlk 3 günü atlattık ve şu an için bir sıkıntımız yok. Şimdi ilk bir haftamız önemli. Daha sonra üçüncü haftada yeni damar oluşumları başlayacak. Ondan sonra inşallah sıkıntısız iyileşecek." dedi.

Hastanın el bilek seviyesindeki birkaç kemikte parçalı kırıkları bulunduğunu anlatan Karalezli, onunla ilgili çalışma yaptıklarını ve 3 ay sonra bunların da iyileşeceğini kaydetti. Karalezli, hastanın parmak hareketlerinin devamı için ikinci haftadan itibaren fizik tedaviye başlayacaklarını dile getirdi.

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Karalezli, "Şu an için iyi gidiyoruz ama kritik dönemi henüz atlatmış değiliz. En korktuğumuz şey dolaşımın probleme girmesi ve ödemin olması, enfeksiyon çıkması ama şu an için bunların hiç birisi yok." diye konuştu.

Trafik kazasında sol eli kopan Yücel Sarman ise ameliyatın başarılı geçtiğini belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Her gün ulaşım için Ölüdeniz'den Fethiye'ye otostop çektiğini anlatan Sarman, "Yine otostop çekerek bir Otomobile bindim. Yalnız ben otostoptan sonrasını hatırlamıyorum. Sadece ameliyata girmeden önce hocamızı gördüğümü ve çıktığımda buraya yattığımı hatırlıyorum. Ondan sonrası da hep burada yatarak geçti." dedi.

Muğla Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Rıza Murat Himoğlu ise böyle bir ameliyatın Muğla'da ilk defa yapıldığını söyledi. Ameliyatın başarılı geçmesinden mutlu olduğunu kaydeden Himoğlu, şöyle konuştu:

"Bu ameliyatı Türkiye'de çok fazla sayıda yapan kişi yok. Hocamıza bize bu zenginliği kazandırdığı için teşekkür ediyorum. Bundan sonra 2 hocamızla bölgemizi tercih edip gelen tatilcilere de hizmet vereceğiz çünkü tekne kazalarından dolayı en çok onlarda görülüyor bu kazalar. Ayrıca bölgemizdeki mermer ocaklarında yaşanan iş kazalarında görülüyor. Biz bundan sonra bu ameliyatları Muğla'da yaparak hastalarımızı İzmir veya Aydın'a göndermeyeceğiz."

Muğla'da 28 Mayıs'ta Ulaşan Tuzer (25) idaresindeki 64 KE 040 plakalı otomobil, Ovacık-Ölüdeniz yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bariyerlere çarpmış, çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen otomobilin sürücüsü ile araca otostop yaparak binen Yücel Sarman (19) yaralanmıştı. Kazada, Sarman'ın sol eli kopmuştu.