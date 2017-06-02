Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Karayolları Kavşağı’nda meydana geldi. Hava alanında Kars istikametine seyir halindeki otomobil ile Çevre yolu istikametine seyir halinde süt taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Harakani Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Hastane de tedavi altına alınan yaralılardan birisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın şiddetiyle yoldaki ışıklandırma direkleri kırıldı. Kaldırım taşları sökülerek yola savruldu.

Belediye İtfaiye Müdürlü ekiplerinin yolu yıkayarak temizlerken, kaza yerine çağrılan çekiciler ise kazaya karışan araçları çekerek yoldan kaldırdı. Bir süre trafiğe kapatılan çevre yolu ise daha sonra yeniden trafiğe açıldı.

Öte yandan Çevre Yolu Karayolları Kavşağı’nda 3 gün önce yine trafik kazası meydana gelmiş ve 2 kişi yaralanmıştı.