Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kütahya'da hayvanlarını otlattıkları meraya arkeoloji müzesi yapılmasına tepki gösteren, çoğunluğunu yöresel kıyafetli kadınların oluşturduğu kırsal İnköy Mahallesi sakinleri Kütahya-Eskişehir karayolunu trafiğe kapattı. Kütahya-Eskişehir karayolunun 2. kilometresinde müze yapılacak alana traktörleri, büyükbaş hayvanları ve ellerinde tırmık, tırpan, sopa ve baltalarla gelen mahalle sakinleri meraya inşaat yapılmamasını istedi. Türk bayrakları da taşıyan kadınların yöresel kıyafetleri dikkati çekti.



Kalabalık, daha sonra Kütahya-Eskişehir karayolunu çift yönlü olarak trafiğe kapattı. Kadınların yaklaşık bir saat oturma eylemi yaptığı karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Emniyet güçlerinin yolun açılması çağrısını kabul etmeyen kalabalık, vali ve belediye başkanının gelmesini istedi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürü Hasan Çevik, vatandaşları sakinleştirmeye çalıştı, Vali ve Belediye Başkanının bir törende olduğunu, törenin ardından geleceğini söyledi. Bir süre sonra Kütahya Valisi Ahmet Hamdi Nayir ve Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, eylem yapılan yere gelerek kadınların taleplerini dinledi.



Vali Nayir, mağduriyetlere neden olunmaması için karayolunun açılmasını istedi. Vali Nayir'in meseleyi görüşmek üzere mahalleden temsilcileri kabul edeceği sözünü vermesi üzerine eylem son verdi. Kütahya-Eskişehir karayolu yaklaşık 1 saat süren eylemin ardından yeniden trafiğe açıldı.