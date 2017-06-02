Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmaniye'de okuldan çıktıktan sonra ailesine yardımcı olmak için tarlada çalışan ve hayvancılıkla uğraşan ortaokul öğrencisi Melih Topçu, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) Sistemi kapsamında yapılan ikinci dönem merkezi ortak sınavında tüm soruları doğru yanıtladı. Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde yaşayan ve taşımalı eğitim kapsamında köyünden 15 kilometre uzaklıktaki Kadirli İmam Hatip Ortaokuluna giden Topçu ailesinin gururu oldu.

Okul dışındaki zamanlarda ailesi ile tarlada çalışmasının yanı sıra ahırdaki hayvanları besleyen ve sütlerini sağan Topçu, ağırlıklı olarak geceleri ders çalışarak TEOG'da birinciler arasında yer alma başarısını gösterdi. Topçu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sabah ezan vaktinde gittiği okuldan geç saatlerde döndüğünü, çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan ailesine yardımcı olmasının ardından da ders çalışabildiğini söyledi. Türkiye birincileri arasında yer aldığı için mutlu ve gururlu olduğunu ifade eden Topçu, ilk sınavda da 120 sorunun 111'ine doğru cevap verdiğini belirtti.

Topçu, ilkokulu köyündeki okulda birleştirilmiş sınıfta okuduğunu vurgulayarak "İlkokulu tek sınıfta birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri bulunuyordu.Tarlada çapa yapıyor, hayvanları otlatıyor, yemini ve suyun veriyorum. Hatta ineklerin sütünü dahi sağıyorum. Hiç dershaneye gitmedim. Hayvan otlatarak ders çalıştım." dedi.

Doktor olmak istediğini anlatan Topçu, "Ders çalışırken en büyük desteği öğretmenlerin ve ailemden aldım. Köye geldiğimde anne ve babamın yoğunluklarını görerek yardım ettim. Bir yandan ders bir yandan tarlada çalıştım. İnandım ve başarılı oldum." ifadesini kullandı.